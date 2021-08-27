Музыкант презентовал альбом Donda на просторном чикагском стадионе Soldier Field.

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян посетила презентацию нового альбома своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.

Музыкант презентовал альбом Donda на просторном чикагском стадионе Soldier Field. Кроме экс-жены рэпер позвал и эпатажного Мерлина Мэнсона.

В связи с масштабной программой дату презентации альбома несколько раз смещали. Каждое выступление рэпера сопровождали впечатляющие спецэффекты.

Так, во время совместного выступления с Мэнсоном в бутафорской комнате (копии дома Веста) под трансляцию на экранах цитат из Библии рэпера охватило "пламя".

Но самый большой сюрприз Уэст приберег на завершение презентации.

Между декорациями появилась бывшая жена звезды Ким Кардашьян, которую зрителям удалось едва узнать из-за длинного свадебного платья и закрытого под полупрозрачной вуалью лица.

Модель вышла к Уэсту под сопровождение органной музыки. Вскоре экс-супруги слились в страстном поцелуе. Стадион оба покинули вместе.

Очевидно, Ким согласилась принять участие в оригинальном перформансе ради Канье, и это нельзя считать полноценным воссоединением когда-то сладкой парочки.

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Автор: Иван Бойко