Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян посетила презентацию нового альбома своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.
Музыкант презентовал альбом Donda на просторном чикагском стадионе Soldier Field. Кроме экс-жены рэпер позвал и эпатажного Мерлина Мэнсона.
В связи с масштабной программой дату презентации альбома несколько раз смещали. Каждое выступление рэпера сопровождали впечатляющие спецэффекты.
Так, во время совместного выступления с Мэнсоном в бутафорской комнате (копии дома Веста) под трансляцию на экранах цитат из Библии рэпера охватило "пламя".
⛽️#Dondapic.twitter.com/ifK1Tbr7iW— Apple Music (@AppleMusic) August 27, 2021
Но самый большой сюрприз Уэст приберег на завершение презентации.
Между декорациями появилась бывшая жена звезды Ким Кардашьян, которую зрителям удалось едва узнать из-за длинного свадебного платья и закрытого под полупрозрачной вуалью лица.
Модель вышла к Уэсту под сопровождение органной музыки. Вскоре экс-супруги слились в страстном поцелуе. Стадион оба покинули вместе.
Очевидно, Ким согласилась принять участие в оригинальном перформансе ради Канье, и это нельзя считать полноценным воссоединением когда-то сладкой парочки.
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