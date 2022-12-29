Борис Корчевников едва может вести свое шоу.

Российский актер, телеведущий и пропагандист Борис Корчевников теряет былую форму. Еще во время съемок в сериале "Кадетство" он был одним из главных красавчиков, а сейчас у него не только проблемы с мимикой, но и более серьезные.

Так, Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал видео с эфира "Жизнь и судьба", где заметно, что Борис Корчевников совсем не выглядит как здоровый человек. Стоит отметить и то, что за последнее время он значительно прибавил в весе.

"Борис Корчевников не только теряет слух. Пишут, что у ведущего начались проблемы с мимикой и дикцией", - говорится в посте.

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Кто такой Борис Корчевников

40-летний Борис Корчевников обрел популярность благодаря съемкам в сериале "Кадетство". Также он вел шоу "Судьба человека" на российском телеканале. К нему в студию приходили известные личности, в том числе опальная певица Ани Лорак.

Что Борис Корчевников говорит о войне в Украине

Пропагандист неоднократно поддерживал полномасштабное российское вторжение. Также он осуждает знаменитостей, которые осудили войну в Украине и покинули страну-агрессора. Максима Галкина, например, он назвал предателем.

"Где он был бы, если бы не его родная земля? Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей. Это неожиданность, правда", - сказал путинист.

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