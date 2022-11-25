Звезда сериала "Кадетство" давно славится своими высказываниями в поддержку России и ее кровожадного правителя.

Российский актер и телеведущий Борис Корчевников высказался в адрес Максима Галкина, которого в РФ недавно признали "иноагентом". В эфире своей программы "Судьба человека" Корчевников намекнул, что муж Аллы Пугачевой - предатель, который не ценит то, что ему дала страна. Вот что он сказал:

"Где он был бы, если бы не его родная земля? Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей. Это неожиданность, правда".

Также Борис Корчевников возмутился тем, что Максим Галкин вместе со своей семьёй уехал в Израиль.

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Как Максим Галкин поддерживает Украину

После 24 февраля он неоднократно говорил о том, что Россия обстреливает мирные города Украины. Примечательно, что он сразу озвучил свою позицию касательно войны. Будучи в Израиле, он анонсировал ряд концертов по всему миру, добавив, что часть денег будет передавать на помощь Украине.

После очередного обстрела 23 ноября, когда почти вся Украина осталась без электричества, тепла и света, Галкин опубликовал у себя в блоге фотографию маленькой украинки, которую родители привезли на заправку, чтобы подключить там ингалятор для девочки.

Несмотря на то, что данный пост вызвал недовольство со стороны большей части российский аудитории Галкина, нашлись и те, кто поблагодарил его за позицию.

Именно за то, что Максим Галкин поддержал Украину и выступил против войны, на родине его признали "иноагентом".

Напомним, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий.

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