Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

Скончалась эпатажная актриса Пэтти Перес по прозвищу "Богиня". Она умерла в возрасте 57 лет.

О ее смерти сообщает TMZ.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, которым она болела всю жизнь,

По словам родственников, Пэтти Перес умерла 17 сентября. Они подчеркнули, что смерть никак не связана с коронавирусом.

Умерла Пэтти Перес: что известно об актрисе

Читайте такжеУмер муж знаменитого дизайнера Тома Форда Ричард БаклиПэтти Перес получила популярность после съемок в фильмах "Чудаки 2" и "Чудаки 2,5". В сборниках розыгрышей иронично подчеркивались ее пышные формы. Она играла саму себя: садилась на одного из каскадеров Джейсона "Кроху" Акунью, полностью скрывая его своим телом.

Кроме того, Пэтти Перес снималась в документальном проекте "Мой большой толстый фетиш". В фильме рассказывалось, как Перес и другие полные женщины садились на мужчин, которые им за это платили.

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Автор: Катерина Шварц