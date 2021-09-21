Скончалась эпатажная актриса Пэтти Перес по прозвищу "Богиня". Она умерла в возрасте 57 лет.
О ее смерти сообщает TMZ.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, которым она болела всю жизнь,
По словам родственников, Пэтти Перес умерла 17 сентября. Они подчеркнули, что смерть никак не связана с коронавирусом.
Умерла Пэтти Перес: что известно об актрисе
Читайте такжеУмер муж знаменитого дизайнера Тома Форда Ричард БаклиПэтти Перес получила популярность после съемок в фильмах "Чудаки 2" и "Чудаки 2,5". В сборниках розыгрышей иронично подчеркивались ее пышные формы. Она играла саму себя: садилась на одного из каскадеров Джейсона "Кроху" Акунью, полностью скрывая его своим телом.
Кроме того, Пэтти Перес снималась в документальном проекте "Мой большой толстый фетиш". В фильме рассказывалось, как Перес и другие полные женщины садились на мужчин, которые им за это платили.
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