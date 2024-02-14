Российская актриса Виктория Островская, которая известна по эпизодической роли женщины с рыжими волосами в фильме "Бриллиантовая рука", ушла из жизни. Ей было 85 лет, причина смерти пока не установлена. Об этом пишет издание Star Hit.

Факт смерти также подтвердил российский ведущий Андрей Малахов.

"Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая актриса, и Островскую взяли в фильм без никаких актерских проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи о том, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль", - написал он.

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Что известно о Виктории Островской

Виктория Островская родилась в Киеве. Она хотела стать балериной, однако из-за проблем со здоровьем не смогла танцевать. Далее она выбрала для себя актерство и даже окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

Позже Виктория играла в театре в Днепре, а затем уехала в Москву. Там она изначально работала диспетчером на автобазе, однако это место стало судьбоносным - ее заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, который искал актеров для киноленты "Бриллиантовая рука".

Сцена Островской в фильме длилась всего 1,5 минуты, однако ее героиня - турецкая проститутка, запомнилась зрителям. Также ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.

После этой роли она сыграла еще в фильме "Старый знакомый" и ушла из кино.

Напомним, несколько лет назад умерла еще одна актриса фильма "Бриллиантовая рука" Серафима Холина. Ее нашли мертвой в своей квартире.

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