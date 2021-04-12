Звезда фильма "Бриллиантовая рука" найдена мертвой

Холина играла в театре и была профессиональной актрисой озвучки - ее голосом герои говорят в более чем 30 фильмах.

В Москве на 98 году жизни скончалась актриса Серафима Холина, известная по роли в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил Telegram-канал Mash. Читайте такжеУмер звезда сериала "Чернобыль" от НВО"В Москве умерла Серафима Холина — актриса, известная по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука", - говорится в сообщении. По информации издания, Холину нашла мертвой в ее квартире дочь Людмила Голубицкая. Актрисе было 97 лет. Ее героине принадлежит следующая фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Брюки превращаются... в элегантные шорты". "Бриллиантовая рука": что известно о фильме "Бриллиантовая рука" - советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режисером Леонидом Гайдаем.

В основе картины - история о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Семена Семеновича Горбункова за агента-перевозчика Геннадия Козодоева. Сюжет раскручивается вокруг настойчивых, но безуспешных попыток злоумышленников вернуть себе бриллианты, спрятанные в гипсовой повязке.

Образ главного героя создавался сценаристами с учетом актерских данных Юрия Никулина, который попал в съемочную группу без кинопроб. В фильме также участвовали Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Светлана Светличная и другие артисты. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter