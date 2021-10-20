Недавно актеру исполнилось 73 года.

Сегодня, 20-го октября, умер актер, каскадер и звезда фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", сыгравший профессора Мориарти, Виктор Евграфов.

О смерти заслуженного артиста России сообщил журналист Виталий Добрусин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харькове простятся с музыкантом Мисько Барбарой: когда и где состоится церемония"Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашей Самаре. Что я могу в любое время набрать его номер - услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Это ужасно, чудовищно - в это невозможно поверить. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм. Но все равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье. Мы писали о нем в "Самарских судьбах", издавали книгу "Самарские тайны российского кино", где его фото в роли профессора Мориарти было на обложке. Нет слов, нет эмоций. Я еще чувствую тепло его руки", — написал журналист.

По предварительной информации, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Многие поклонники оплакивают эту утрату. В 1980-м году на экраны вышел фильм о Шерлоке Холмсе, в котором он сыграл Мориарти. В этой картине его партнерами были Виталий Соломин и Василий Ливанов.

Виктор Евграфов: творчество и личная жизнь

Актер родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара, — УНИАН). После школы пошел в армию, а в 24-летнем возрасте решил поступить на актерский факультет в ГИТИС. В 1976 году начал активно сниматься в кино и играть в театре, а также работал каскадером. В середине 90-х получил он тяжелую травму.

Больше двадцати лет Виктор Евграфов жил в родной Самаре. Его супруга и дочь давно эмигрировали в Италию.

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Автор: Каролина Гайдук