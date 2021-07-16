Музыкант три недели боролся с коронавирусом.

На 50-м году жизни от коронавируса умер солист известного коллектива "Хор Турецкого" Борис Горячев.

Об этом сообщили в Instagram коллектива.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", – отмечается в сообщении.

"Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда оказался госпитализирован, писал нам смс-ки, что все будет хорошо!" – добавили в коллективе.

Борис Горячев: что о нем известно

Читайте такжеУмер экс-муж ПугачевойБорис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. Он окончил Московское хоровое училище имени Свешникова.

В "Хор Турецкого" он пришел в 2003 году. Выступал солистом коллектива в течение 20 лет.

У него остались жена и дочь.

«Хор Турецкого» – в «черном списке Минкульта

В феврале стало известно, что Министерства культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" участников группы "Хор Турецкого".

В перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины попали: Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.

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Автор: Катерина Шварц