Умер российский актер и музыкант Петр Мамонов, который несколько недель находился в коме.
Об этом в четверг, 15 июля, сообщается в его Instagram-аккаунте.
Мамонов скончался на 71-м году жизни.
"Не стало Петра Николаевича Мамонова... Царство Небесное, новопреставленному, рабу божьему Петру", - говорится в сообщении.
О дате и месте похорон сообщат позднее.
Петр Мамонов - коронавирус убил музыканта
1 июля стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У основателя рок-группы "Звуки Му" был диагностирован коронавирус.
Вскоре у Мамонова начался сепсис. Врачи не могли вывести его из искусственной комы. Артисту делали переливание крови, но и это не помогло.
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Кто такой Петр Мамонов
Петр Мамонов известен как актер, радиоведущий и один из создателей группы "Звуки Му".
Артист снимался в фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Шапито шоу" и "Остров".
Он получил запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.
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