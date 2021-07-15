Мамонов несколько недель находился в коме после того, как заболел коронавирусом.

Умер российский актер и музыкант Петр Мамонов, который несколько недель находился в коме.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщается в его Instagram-аккаунте.

Мамонов скончался на 71-м году жизни.

"Не стало Петра Николаевича Мамонова... Царство Небесное, новопреставленному, рабу божьему Петру", - говорится в сообщении.

О дате и месте похорон сообщат позднее.

Петр Мамонов - коронавирус убил музыканта

1 июля стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У основателя рок-группы "Звуки Му" был диагностирован коронавирус.

Вскоре у Мамонова начался сепсис. Врачи не могли вывести его из искусственной комы. Артисту делали переливание крови, но и это не помогло.

Читайте также"Все, кранты": у Петра Мамонова начало отказывать сердце - жена

Петр Мамонов известен как актер, радиоведущий и один из создателей группы "Звуки Му".

Артист снимался в фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Шапито шоу" и "Остров".

Он получил запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко