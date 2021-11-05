Два дня Малахов находился в "Феофании" в тяжелом состоянии, куда его забрала "скорая".

На 68-м году жизни ушел из жизни известный украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Ефимович Малахов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь - Даша Малахова.

На прошлой неделе Даша Малахова сообщила, что отца срочно госпитализировали, "о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис".

"Во вторник утром папу забрали "скорой" (время ожидания в Киеве - 5 часов!) и начался ад. В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен – о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предсказать это было невозможно", - написала дочь режиссера.

"19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, родной мой", – позже написала Малахова, опубликовав фотографию отца.

Коллеги, ученики и друзья выразили соболезнования в связи со смертью Маэстро.

Справка УНИАН. Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины. Многократный лауреат фестиваля "Киевская пектораль".

Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы имени Леси Украинки. С 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле. С 1987 года - художественный руководитель - директор Киевского академического драматического театра на Подоле, в его активе более 60 спектаклей.

В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства был предоставлен статус академического.

Труппа Виталия Малахова представила театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и в других странах.

Автор: Виктория Гордиенко