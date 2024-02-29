Американский стендап-комик и актер Ричард Льюис, который известен по фильмам "Умерь свой энтузиазм", "Робин Гуд: Мужчины в трико" и другими киноработами, ушел из жизни. Он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти - сердечный приступ. Мужчине было 76 лет. Об этом сообщает издание Reuters.

Еще в апреле 2023 года Ричард рассказывал, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Из-за этого он решил завершить свою карьеру.

Смерть комика прокомментировал его друг и публицист Дэвид.

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"Мы с Ричардом родились с разницей в три дня в одной больнице, и большую часть моей жизни он был мне как брат. У него было редкое сочетание самого забавного человека и одновременно самого милого в мире. Но сейчас он заставил меня плакать", - сказал мужчина.

Что известно о Ричарде Льюисе

Ричард Льюис родился в Бруклине. С детства любил шутки и розыгрыши. Поэтому сразу понял, что хочет работать в комедийном жанре. В 70-х годах начал сниматься в комедиях. Самые известные его киноработы это: "Только любовь", "Умерь свой энтузиазм", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Покидая Лас-Вегас" и многие другие фильмы.

Кстати, телеканал "Comedy Central" включил Ричарда в список "100 величайших стендап-комиков всех времен". Также по версии журнала "GQ", актер попал в перечень "Самых влиятельных юмористов прошлого века".

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды фильма "Хорошие времена" Бадди Дюреса.

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