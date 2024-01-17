Он попытался помочь своей коллеге, но получил в ухо от шумного зрителя.

Стендап-комик Алла Волкова недавно дала концерт в Днепре, во время которого произошел непредвиденный инцидент. Один из зрителей устроил драку.

Сообщается, что мужчина неуважительно себя вел, поэтому его попросили покинуть зал и сказали, что деньги ему вернут. Однако вместо того, чтобы выполнить просьбу, он начал прорываться на сцену.

Другой комик Андрей Пилат, присутствовавший на концерте, попытался вывести шумного зрителя из зала, но тот набросился на него с кулаками. Комик пытался уворачиваться, но один удар все же пропустил и получил в ухо.

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К слову, Пилат на своей странице в Instagram уже успел отреагировать на данный инцидент. Он написал, что с ним все хорошо. Более детально комментировать ситуацию он не хочет.

"Я на таком не хайпую, но не хочу, чтобы такое еще раз повторилось на стендапах у других комиков", - написал Пилат.

Напомним, ранее на концерте Артема Пивоварова произошел неприятный инцидент. Фанатки, которые стояли рядом со сценой, развязали артисту шнурки. Он вежливо, но довольно эмоционально им ответил.

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