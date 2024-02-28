Американский актер Бадди Дюрес, который известен по роли в фильме "Хорошие времена", ушел из жизни. Ему было 38 лет. Об этом пишет издание PEOPLE.

Известно, что Бадди много лет боролся с наркозависимостью. По словам брата покойного, смерть мужчины наступила из-за остановки сердца от наркотического коктейля.

Режиссер Кэмерон Ван Хой вспоминает о Дюресе так:

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"Бадди был настоящим электричеством на экране. Работа с ним была одним из величайших приключений в моей жизни. Он был добрым человеком, который любил снимать фильмы. Несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался, Дюресу каким-то образом удавалось отложить их в сторону. Мы очень сблизились после съемок нашего фильма "Флинч". Я убит горем из-за того, что его жизнь так оборвалась".

Что известно о Бадди Дюресе

Бадди Дюрес родился в Нью-Йорк. В 2014 году дебютировал в кино под названием "Бог знает что". Затем была главная роль в фильме "Хорошие времена", где он играл с актером Робертом Паттинсоном. Позже харизматичный актер сыграл во многих кинолентах, в частности, "Флинч", "Один", "Забавные страницы" и в других киноработах.

Незадолго до старта своей актерской карьеры Бадди сидел в тюрьме за наркотики. Затем у него были проблемы с законом как минимум 10 раз. Это были обвинения за кражу личных вещей, хранение наркотических веществ и многие другие причины.

Родные пытались повлиять на его бурную жизнь, но не смогли.

Напомним, недавно ушел из жизни звезда фильма "Капитан Марвел" Кеннет Митчелл.

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