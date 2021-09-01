Алена Омович сделала пикантное фото в вагоне поезда.

Украинская модель и блогер Алена Омович (1,6 млн подписчиков) опубликовала в Instagram пикантный снимок, который сделала в вагоне поезда "Укрзализныци".

Девушка в свитшоте и грубых ботинках сфотографировала себя с очень интересного ракурса. Она поставила одну ножку на лежачее место и показала свои сочные ягодицы. Также она высунула язык.

"Укрзализныця в шоке, хотя мои фото не самое жесткое, что они видят на своей работе. Любите путешествовать на поезде? P.S. Я та самая попутчица, которая по закону подлости, тебе никогда не попадётся", - подписала кадр Омович.

"Самооценка - топ, конечно", "А что по фотошопу", "По закону подлости, мне вообще попутчицы не попадались", "Отказался от поездов. Теперь думаю, что зря", "Красавица", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич