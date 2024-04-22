Ирина Кудашова призналась, что встречается с новым бойфрендом уже более 2 месяцев.

Украинская актриса театра и кино Ирина Кудашова раскрыла подробности своей личной жизни. Звезда рассказала, что уже более 2 месяцев находится в отношениях с новым мужчиной.

Ирина Кудашова поделилась, как они с ее возлюбленным познакомились. Актриса говорит, что первое общение состоялось в соцсетях. Когда актриса проживала в Польше, она часто проводила прямые эфиры. Там будущий бойфренд ее и увидел.

"Это очень смешная история, мы познакомились очень необычным образом. Я, когда жила в Польше, я очень много вела эфиры, общалась с аудиторией. Ясно, что ты попадаешь в рекомендации, и тебя могут увидеть другие люди. Мой парень так меня и увидел. Приходил на эфиры, дарил подарки. Мы с ним списались, встретились и так оно закрутилось", - рассказала Кудашова.

Актриса не стала раскрывать личность возлюбленного и рассказывать, чем он занимается, однако отметила, что счастлива с ним. По ее словам бойфренд дарит ей настоящую любовь и заботу. Кроме того, Ирина призналась, что они с избранником уже живут вместе:

Сейчас мы живем вместе. Мы уже официально в отношениях где-то 2-3 месяца. Вот когда ты встречаешь человека, я научилась чувствовать, когда у тебя искренне. А здесь ни одного красного флажка не было. Здесь настолько чистый, если можно так сказать, настолько искренний человек, что ты думаешь: "Ну нет, ну точно должен быть какой-то подвох". Потом месяц проходит, два, и ты понимаешь, что это просто человек, который умеет заботиться, который умеет думать не только о себе. Получается такие мужчины существуют, бывают не только абьюзеры.

К слову, вокруг Ирины Кудашовой и актера Богдана Осадчука ходило немало слухов об их возможном романе. Однако актриса опровергла эту информацию. Она подчеркнула, что ее новый избранник - это не Осадчук.

"Я очень классно отношусь к Богдану. Он мне очень нравится как парень, как человек. Но мы в дружеских отношениях", - добавила Ирина.

Напомним, ранее актриса Ирина Кудашова рассказала об абьюзивных отношениях.

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