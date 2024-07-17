Путинист Охлобыстин мечтает отобрать у Украины все территории.

Российский актер Иван Охлобыстин, который известен главной ролью в сериале "Интерны" дал развернутое интервью пропагандистскому изданию, которое работает по методичке властей РФ.

Предпосылкой интервью стало участие Охлобыстина в рамках историко-просветительского проекта "Линия надрыва", который спонсируется Президентской программой оккупантов.

На вопрос журналиста об отношениях с украинцами и о том, стоило ли начинать полномасштабное вторжение, он ответил о невозможности существования Украины.

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"Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас. У меня товарищ есть, англичанин, он говорит - я не могу отличить русского от украинца, чем они отличаются? Я говорю - почти ничем. Украинцы - те же русские, просто нацисты", - заявил Охлобыстин.

Также он цинично рассказал, как бы по своему усмотрению распорядился территориями Украины в случае победы РФ.

"Венгрия должна забрать свои исконные земли. Русины - у них там своя территория. Есть румынская история. Херсон, Николаев, Одесса до Приднестровья - это все наша территория. Украина... Может, останется там какая-то область... Но я бы им не оставил ни одного километра. Мы не сможем жить вместе", - агрессивно прокомментировал актер.

Данное интервью и "культурно-просветительский проект" является частью российской пропаганды, которая и в дальнейшем вводит людей в заблуждение.

Напомним, сын Охлобыстина пошел воевать против Украины.

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