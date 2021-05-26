Анна Тринчер пожаловалась на сотрудников "Укрзализныци".

Украинская актриса и модель Анна Тринчер рассказала в инста-сториз о неприятной ситуации, которая произошла с ней в поезде "Укрзализныци".

Оказывается, во время поездки девушку обокрали на 7 тысяч гривен, а также украли две банковские карты.

"Нас обокрали в поезде. На тот момент, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли с внешней стороны. Спасибо огромное хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги", - сказала Тринчер.

Кроме того, Тринчер огорчилась из-за того, что в вагонах отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Читайте такжеТина Кароль снялась в сексуальном образе в постели (фото)

"Еще раз спасибо Укрзализныци, которая обеспечивает безопасность каждому пассажиру. В вагонах нет камер. С таким же успехом можно убить человека и никто не догадается, кто это сделал, потому что нет камеры и никто не несет ответственности", - сказала модель.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич