Друг Фахрудина Шарафмала погиб на войне в Украине.

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал сообщил о смерти своего друга-военного, который погиб на войне.

"Сегодня плакал из-за того, что в боях за независимость нашей Украины погиб мой хороших товарищ Павел. Он когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного, заберут сотни морпехов. Так, вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. Я знаю, что, как журналист, я должен быть объективным и взвешенным, для того, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но если честно, держаться сейчас очень тяжело", – сказал Фахрудин.

Также он добавил, что когда ему выпадет случай расправиться с россиянами за все то, что они сделали в нашей стране, за все убийства детей, военных и мирных жителей, он обязательно это сделает.

"Когда мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы и ваши дети никогда не жили на этой земле, чтобы вы почувствовали, каково это, когда умирают ни в чем не виноватые гражданские люди, для того, чтобы вы почувствовали всю боль и страдания, когда говорите "А мы не начинали войну, это все Путин, мы не хотели ее", – обратился ведущий к россиянам.

Кроме того, ведущий выразил надежду на то, что россиян на этой земле больше не будет, так как они ее только засоряют.

"Нам нужна победа и если для этого придется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает. Слава нации. И надеемся, что такой нации, как Россия, никогда больше не останется на этой земле, потому что это уроды, которые засоряют эту землю", – добавил Шарафмал.

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