Андрей Джеджула заявил в полицию о пропаже родных.

Украинский шоумен Андрей Джеджула заявил в полицию о пропаже своей супруги Юлии Леус и их маленькой дочери.

По словам Леус, она, узнав о коронавирусе, решила с дочерью Аделиной переехать временно в другую квартиру, так как не хотела заразить своих близких. В связи с этим Джеджула подумал, что его жена и дочь пропали.

"Я на несколько дней переехала. Он мне не писал и не звонил и не спрашивал где мы. Мне позвонили из полиции и сказали, что он заявил обо мне как о пропавшей без вести с ребенком. Это при том, что я была активной в соцсети. Полиция, конечно, посмеялась и предложила его врачу показать. А мне вот интересно, что живет в голове у этого человека", - написала Юлия в инста-сториз.

Стоит отметить, что у Джеджулы и Леус постоянно возникают конфликты, которые они выносят на всеобщее обозрение. Кроме того, однажды Юлия обвинила своего супруга в насилии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич