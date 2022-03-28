По его мнению, украинский шоу-бизнес после победы в этой войне станет заметной частью мирового шоу-бизнеса.

Продюсер Денис Путинцев рассказал, что российский шоу-бизнес из-за войны пострадает больше, чем украинский. Однако во втором случае речь идет о тех звездах, которые не боятся высказываться в поддержку своей страны и называют вещи своими именами.

Об этом Путинцев рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Настоящие звезды не теряют, а приобретают. Уважение, доверие, истинную любовь публики. За те поступки, высказывания, решения, дела, которые они совершают и принимают во время войны. Еще раз. Они подтверждают свой статус не просто публичного человека, а личности. И это станет фундаментом их дальнейшего развития на совершенно ином, глобальном уровне", - рассказал продюсер.

В свою очередь те артисты, которые не озвучили четкой позиции, или вообще отмалчиваются, очень быстро получат результат от этого.

"А те, которые скулят о том, что "теряют", реально потеряют все. И исчезнут, как русские солдаты на "учениях" во время "спецоперации"", - комментирует Путинцев.

При этом он констатировал - российский шоу-бизнес уже давно пострадал.

"И представляет собой жалкое скопище кремлевских скоморохов. А украинский шоу-бизнес после нашей победы в этой войне станет заметной частью мирового шоу-бизнеса", - резюмировал Денис Путинцев.

Напомним, также Путинцев заявил, что к звездам, которые отмалчиваются о своей позиции касательно войны в Украине в основном относятся с презрением и брезгливостью.

Вас также могут заинтересовать новости: