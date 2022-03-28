Пока российские звезды отмалчиваются о войне, украинские селебрити преобретают доверие и уважение, убежден Путинцев.

Продюсер Денис Путинцев заявил, что к звездам, которые отмалчиваются о своей позиции касательно войны в Украине в основном относятся с презрением. У него такие селебрити даже вызывают брезгливость. И если сразу после начала вторжения украинское сообщество пыталось что-то донести российским лидерам мнений, то потом стало понятно, что в РФ осознают серьезность происходящего, но ничего не хотят с этим делать.

Об этом Путинцев рассказал это в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Понимающий российский бомонд ссыт или сыплет общими фразами, несущимися на крыльях "голубей мира". Многие, успевшие уехать, пережидают в комфортном забугорье.

А основная масса предпочитает быть трупным мясом в Zомбиленде. И питаться информационными отходами из телевизора. Они сожрут сами себя. А мы, после нашей победы, подарим поговорку "Моя хата с краю" старой Европе, которая показала свое отношение в виде "обеспокоенности", - заявил Путинцев.

Напомним, исполнитель и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Вас также могут заинтересовать новости: