Дорн засветился на кинофестивале с российскими звездами.

Сейчас в Каннах проходит масштабный кинофестиваль, на который приходят не только зарубежные, но и отечественные звезды.

Так, среди них засветился и украинский певец Иван Дорн, который часто ездит в Россию. Стоит отметить, что Дорн снялся в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Вместе с ним главные роли сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Юрий Колокольников. Данную работу они и представляют на Каннском кинофестивале.

"Фильм разорвал - это успех! А мои коллеги - настоящие мастера", - написал Дорн в Instagram.

Кроме того, на красной дорожке в Каннах Иван появился в бежевом костюме-двойке и черной рубашке. Также он дополнил свой образ ботинками с раздвоённым носком.

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Отношение Ивана Дорна к Украине:

Со слов самого Ивана Дорна, в 2015 году, в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, он через своего друга Сергея Притулу выделял деньги волонтёрам для помощи медикаментами украинским военным на Донбассе. По утверждению самого Притулы, которое он сделал на своей страничке в сети Facebook, пожертвования Дорна, которые он делал исключительно с гонораров, полученных в России, шли на покупку обмундирования и техники для украинских военных.

Сам исполнитель на своих концертах выступает за единство народов и абстрагируется от политических игр. В конце мая 2017 года запланированный на 9 июня концерт Ивана Дорна в Одессе был отменён из-за угроз со стороны радикалов. Сам певец заявил, что он продолжит выступать на территории Украины, поскольку в стране есть люди, которые любят его творчество.

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Автор: Диана Могилевич