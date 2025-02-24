Они поделились своими воспоминаниями в сети.

Сегодня, 24 февраля, ровно три года с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Уже три года украинцы ежедневно борются с врагом и защищают свою землю. Для каждого этот день кардинально изменил жизнь и запомнился навсегда.

Звезды украинского шоу-бизнеса решили вспомнить в сети, как для них началась полномасштабная война в 2022 году. В частности, певец Виталий Козловский опубликовал последнее видео, которое было снято за сутки до войны.

"24 часа до начала полномасштабной войны. Легкость и беззаботность. Я не помню, что это... Но приятно вспомнить", - подписал веселый ролик с Олей Цибульской артист.

А вот ведущая Надежда Матвеева вспомнила, как для нее началась война и что она делала утром три года назад.

"24 февраля, три года назад, утром я вывела собаку на прогулку. Потому что это моя ежедневная рутина и я до сих пор не могу объяснить Сэмми, почему "так называемые люди" испытывают потребность уничтожать других людей, а остальной мир, глядя на это не может, не хочет это остановить по геополитическим и экономическим причинам. Но получается так, что мне повезло - я до сих пор жива", - подчеркнула женщина.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина тоже написала о трагических событиях для Украины так:

"Три года полномасштабной войны. Три года, как мы проснулись другими, и уже никогда не будет, как "до".

Вспомнил, как проснулся от сильных взрывов и ведущий Анатолий Анатолич. Он показал архивное видео 24 февраля 2022 года в своем Instagram.

"Мы провели ночь в подвале. Дети очень напуганы, мы в районе Вышгорода, тут какие-то танки идут со стороны Беларуси. Покажу бомбоубежище, мы все вынесли, сейчас здесь малые прячутся, мы им побросали, что могли. Здесь они провели время", - отметил мужчина.

Ведущая Екатерина Осадчая также вспомнила начало войны и призвала не ставить жизнь на паузу, несмотря ни на что.

"Часы остановились три года назад, в календаре 22, за окном 25, будто много сделано, а ощущение, что не было ничего, есть 22 и потом много дней в этом 2022 ... Но давайте пообещаем друг другу, что будем жить в 2025 и радоваться ему, как можем, как умеем и как когда-то это было", - написала она.

А вот Дмитрий Монатик показал архивное видео с первого концерта в бомбоубежище после начала войны и рассказал о своих переживаниях от событий в Украине в 2022 году.

"Одиннадцать лет борьбы за собственную независимость. Три года несокрушимости. Три года, как мы поняли, что наши сердца из стали. Сначала казалось, что от постоянной боли чувства атрофируются. Но с каждым днем мы только больше убеждаемся: объединившись, мы способны выстоять. Мы сможем пройти через все. Каждое утро, после ночных обстрелов, мы собираем детей в школу. И сердце сжимается от того, что они растут в мире, где война стала обыденностью. Черная дата в календаре. Но верю, что впереди - свет. И мы его непременно увидим", - подчеркнул певец.

Ведущая Маша Ефросинина также призвала верить в победу и продолжать делать все, что от нас зависит.

"День, который навсегда будет отзываться внутри фантомной болью. Но сегодня, как и все эти 1067, планируем, мечтаем и дышим, верим и движемся", - подчеркнула Маша.

Напомним, ранее известная украинская актриса Елена Олар рассказала о начале войны.

Вас также могут заинтересовать новости: