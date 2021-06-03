Поклонники сравнили ее с русалкой.

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась серией снимков с отдыха.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой? – потому что он улетел!... На мне цыганская добыча… Кстати, фаворит в коллекции, и на пляже!» – написала Астафьева в подписи к снимкам.

На фото она позирует в очках и купальнике.

Поклонники модели похвалили ее за идеальную фигуру: «Моя красивая кошка», «Как всегда шикарная», «Очень круто», «Русалки существуют», «Приятно смотреть».

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Автор: Катерина Шварц