Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась серией снимков с отдыха.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой? – потому что он улетел!... На мне цыганская добыча… Кстати, фаворит в коллекции, и на пляже!» – написала Астафьева в подписи к снимкам.
На фото она позирует в очках и купальнике.
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Поклонники модели похвалили ее за идеальную фигуру: «Моя красивая кошка», «Как всегда шикарная», «Очень круто», «Русалки существуют», «Приятно смотреть».
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Вас также могут заинтересовать новости
- "Сладкие мечты": сексуальная Даша Астафьева показалась в кожаном белье
- "Настоящая": украинская звезда Playboy сверкнула ножками на фоне гор (фото)
- Юрий Никитин рассказал, сколько денег предлагали за интим с его подопечной Астафьевой
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram