Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась новыми «горячими» снимками с поклонниками.
Фото она опубликовала в Instagram.
«Не было печали, просто не приходит лето», – подписала Астафьева снимки.
На фото Даша позирует с распущенными кудрявыми волосами в туфлях на высоких каблуках и полупрозрачном черном боди, слегка прикрывая при этом грудь. Образ дополняют перчатки и широкий ошейник с железными кольцами в стиле БДСМ.
Подписчики восхитились красотой модели: «Невероятно красивая и сексуальная», «Крутая», «Королева», «Сексуально», «Ты чемпионка среди красивых», «Любимая», «Как кукла».
Но нашлись и те, кто раскритиковал чересчур откровенный образ Астафьевой: «Износилась вся, бедолага. Носить нечего».
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