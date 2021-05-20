Поклонники назвали Астафьеву "чемпионкой среди красивых".

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась новыми «горячими» снимками с поклонниками.

Фото она опубликовала в Instagram.

«Не было печали, просто не приходит лето», – подписала Астафьева снимки.

На фото Даша позирует с распущенными кудрявыми волосами в туфлях на высоких каблуках и полупрозрачном черном боди, слегка прикрывая при этом грудь. Образ дополняют перчатки и широкий ошейник с железными кольцами в стиле БДСМ.

Подписчики восхитились красотой модели: «Невероятно красивая и сексуальная», «Крутая», «Королева», «Сексуально», «Ты чемпионка среди красивых», «Любимая», «Как кукла».

Но нашлись и те, кто раскритиковал чересчур откровенный образ Астафьевой: «Износилась вся, бедолага. Носить нечего».

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Автор: Катерина Шварц