Звезда перешла от глянцевой обнаженности к стильному балансу.

Украинская начинающая актриса и модель Даша Астафьева после видео с обнаженной грудью, кажется, перешла к более сбалансированным фотографиям, но фанатов такой подход лишь подзадорил.

На этот раз звезда Playboy снялась в кружевном боди на фоне декораций старого загородного дома.

Астафьева соблазнительно повязала полупрозрачную полосатую рубашку, прикрыв большой вырез в белье от глаз подписчиков.

Для фотосессии модель выбрала объемную прическу, большое перламутровое ожерелье и дополнила образ женщины-вамп середины XX века высокими каблуками.

На другом фото Астафьева подогнула ногу, повернув к фотографу лишь часть тела. Макияж модели был вполне естественным – нет ни одного повода обвинить съемочную группу в излишней искусственности.

Фанатам новый стиль звезды понравился. Некоторые из пользователей заметили уравновешенную, пастельную мелодию комнаты и окружающих винтажных вещей. Выбранные стилистами декорации напоминали о медленном и тягучем ритме жизни за городом.

Впечатления сторонников Астафьевой:

Будто где-то за городом в особняке...

Красивая, как картина

Вы прекрасны

Умопомрачительно красивая женщина

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Автор: Виолетта Орлова