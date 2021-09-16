Украинская начинающая актриса и модель Даша Астафьева после видео с обнаженной грудью, кажется, перешла к более сбалансированным фотографиям, но фанатов такой подход лишь подзадорил.
На этот раз звезда Playboy снялась в кружевном боди на фоне декораций старого загородного дома.
Астафьева соблазнительно повязала полупрозрачную полосатую рубашку, прикрыв большой вырез в белье от глаз подписчиков.
Для фотосессии модель выбрала объемную прическу, большое перламутровое ожерелье и дополнила образ женщины-вамп середины XX века высокими каблуками.
На другом фото Астафьева подогнула ногу, повернув к фотографу лишь часть тела. Макияж модели был вполне естественным – нет ни одного повода обвинить съемочную группу в излишней искусственности.
Фанатам новый стиль звезды понравился. Некоторые из пользователей заметили уравновешенную, пастельную мелодию комнаты и окружающих винтажных вещей. Выбранные стилистами декорации напоминали о медленном и тягучем ритме жизни за городом.
Впечатления сторонников Астафьевой:
Будто где-то за городом в особняке...
Красивая, как картина
Вы прекрасны
Умопомрачительно красивая женщина
Вас также могут заинтересовать новости