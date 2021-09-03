Поклонники модели отреагировали массой комплиментов.

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с подписчиками подборкой откровенных и одновременно нежных снимков, рассказав при этом о своей "новой страсти".

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимках Даша позирует в постели.

"Комбинировать и создавать благодаря любимым наборам – теперь моя новая страсть. Врединки-эстеты, которым небезразлично где и с кем спать, меня поймут"", – отметила она в подписи к фото.

"Ты потрясающая", "Вы мне нравитесь за свою естественную красоту", "Фантастическая красотка", "Тебе очень к лицу этот цвет", "Не перестану восхищаться вами", – отреагировали подписчики.

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Автор: Катерина Шварц