Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с подписчиками подборкой откровенных и одновременно нежных снимков, рассказав при этом о своей "новой страсти".
Фото она опубликовала в своем Instagram.
На снимках Даша позирует в постели.
"Комбинировать и создавать благодаря любимым наборам – теперь моя новая страсть. Врединки-эстеты, которым небезразлично где и с кем спать, меня поймут"", – отметила она в подписи к фото.
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
"Ты потрясающая", "Вы мне нравитесь за свою естественную красоту", "Фантастическая красотка", "Тебе очень к лицу этот цвет", "Не перестану восхищаться вами", – отреагировали подписчики.
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