Мосейчук поделилась подробностями этой встречи.

Украинская ведущая Наталья Мосейчук в конце июля этого года побывала в Юрмале с рабочим визитом, во время которого встретила звездную пару - Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Они прогуливались по городу вместе со своим сыном Гарри.

В этот момент Мосейчук окликнула их и предложила осудившему полномасштабное российское вторжение Галкину дать ей интервью.

"Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", - сказала Мосейчук на своем YouTube-канале.

Она добавила, что звездные супруги обратили на нее внимание, однако не решились подойти ближе. Что касается интервью, Галкин сказал, что подумает.

По словам Мосейчук, она не стала настаивать на том, чтобы они поговорили в тот самый момент. Она дала Галкину возможность самостоятельно принять это решение.

"Когда семья высказала свою позицию относительно войны в Украине, уехала из России и продемонстрировала свое отношение, то как-то не хочется вмешиваться в их жизнь и личное пространство, подставлять им камеры или микрофон. Мы с большим уважением отнеслись к этим людям. Для них выехать из того кодла, в котором они жили - это уже гражданская позиция. У них непростые времена, потому что они получают кучу хейта, они рискуют", - подытожила Мосейчук.

Напомним, ранее Галкин высмеял россиян, поливающих его грязью.

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