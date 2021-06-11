Анастасия Приходько также призналась, что однажды чуть не стала жертвой группового изнасилования.

Украинская певица Анастасия Приходько раскрыла 10 малоизвестных фактов о себе, которые могут шокировать.

Необычное и откровенное признание исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Сначала Приходько опубликовала 13 фактов, три из которых были неправдивые, и подписчики должны были угадать их.

Читайте такжеПриходько резко отреагировала на слова Лорак о домогательствах Меладзе: "Благодаря сексу с ним ты ешь черную икру"В следующем посте она назвала номера лживых фактов.

Вот, что певица написала о себе:

родилась под номером 66;

родилась с удушьем и треугольником смерти;

в два месяца обнаружили гемангиому и провели срочную операцию на грудной клетке;

в два месяца пропал самый главный для малышей рефлекс – сосательный, кормили с ложечки;

в возрасте пяти лет появились проблемы со сном, водили на электро-сон, надевая черные очки;

в 16 лет избили трое парней, от последнего удара ударилась виском об кирпич, забрали в психиатрическую больницу с сотрясением, где ночью от страха сбежала из больницы;

ушла из дома в 18 лет и ночевала в подвале;

хотели изнасиловать в парке трое парней, когда возвращалась домой с подругой;

татуировки на кистях скрывают шрамы от порезов;

в свое время хотела сменить пол, ибо думала, что жутко некрасивая и уродливая.

«Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто пограничное ощущение справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжёлые испытания. И восхищаюсь теми, кто не сломался! Я с вами», – написала Приходько.

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Автор: Катерина Шварц