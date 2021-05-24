Певица не стесняется показывать свое тело после родов.

Известная певица Настя Приходько опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в нижнем белье серого цвета и белой рубашке.

При этом она решила не застегивать рубаху, чтобы продемонстрировать свою фигуру после родов.

"Быть мамой - самая сложная миссия на земле для женщины: выносить и родить! Я горжусь своей полосочкой на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне. Я не стесняюсь своего живота, который обвис и похож на тёрку, да у меня целлюлит. Да-да, ибо я кушала и помогала расти моему ребенку! Я горжусь своим животом (хотя я сейчас очень стараюсь его побороть). Но, я с гордостью его показываю вам, я горжусь, что стала мамой в третий раз! Я хочу поддержать каждую маму, я знаю, как это сложно", - подписала фото Приходько.

Фолловеры активно начали поддерживать певицу в комментариях. Они пишут, что нужно иметь мужество, чтобы показывать такие фото. Да и в целом поклонники считают, что Приходько выглядит хорошо.

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Автор: Диана Могилевич