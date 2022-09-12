По словам артистки, война показала, что к физическим вещам не стоит привязываться, главное - это жизнь.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что она с мужем вынуждена продать свой дом под Киевом, поскольку дальше семья не может за него платить.

Об этом исполнительница поделалась в интервью "Слава +".

Дом звезды не пострадал в результате обстрелов российских оккупантов, но она все равно вынуждена с ним попрощаться. Светлана поделилась, что имеет подписанный кредитный договор с застройщиком. Но после начала полномасштабного российского вторжения Тарабарова лишилась заработка, как и ее муж-продюсер.Полгода семья не платила кредит, но теперь вынуждена искать деньги.

"Шоу-бизнес умер 24 февраля. Он только на благотворительной основе абсолютно для всех артистов. Если кто-то говорит, что зарабатывает миллионы долларов, не верьте в это. Да, где-то что-то проскакивает, но не у многих. Пока у нас не было оплачиваемой работы", – говорит певица.

Рассказывая об этом, Светлана не смогла сдержать слезы. Ведь она вынуждена продавать дом, о котором долго мечтала.

"Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать... Будем искать человека, который заберет то, что мы вылюбили, в классные руки", – призналась Светлана.

Напомним, Тарабарова вместе с семьей проживала в Дмитровке Киевской области. После начала полномасштабной войны ей пришлось выехать из поселка, чтобы спасти своих детей от ужасов войны. Когда она вернулась, то обрадовалась, что ее дом уцелел. Но во дворе она нашла обломки вражеских мин.

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