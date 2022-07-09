Сейчас она дает только благотворительные концерты, которые не приносят дохода.

Украинская певица Светлана Тарабарова призналась, что в таком плачевном финансовом состоянии, как сейчас, ее семья не была еще никогда. Это связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину и тем, что сейчас звезда дает только благотворительные концерты, которые не приносят дохода.

Подробностями знаменитость поделилась в одном из своих интервью.

"Это болезненный вопрос, но жаловаться не буду, есть много людей, кому труднее. Скажу так – моя семья в таком кризисе еще не была ни разу. Нам немного не повезло. Именно 24 февраля мы должны были подписать два рекламных контракта. Основной доход у артиста - концерты. А перед войной был жесткий карантин. И мы не подписали их, к сожалению", - отметила Тарабарова.

Она также сказала, что со своим мужем выплачивает кредит за дом, и это существенная статья расходов в их семейном бюджете.

Напомним, звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача" Ксения Мишина приехала в Киев после долгого пребывания за границей. На Родину она вернулась с сыном Платоном.

Вас также могут заинтересовать новости: