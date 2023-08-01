Вскоре он поспешил оправдаться за шутку.

Российский комик, который с 2014 года осуждает преступный режим Кремля, Данила Поперечный неудачно пошутил об украинском городе - Изюме. Он выдал такую "шутку", которая молниеносно разозлила украинцев.

"Мне кажется, что названия городов в СНГ, когда их придумывали, вообще не готовились к тому, что там будет война. Когда я читаю новость, в которой написано типа: "Уже три дня идут ожесточенные бои за Изюм". Ну я же тоже человек. Я не могу сопереживать этому. Это же бред какой-то. Как-будто муравьи сражаются за старую виноградину", - произнес Поперечный.

Украинцы пришли в бешенство от такого цинизма. Они написали много гневных комментариев:

"100 тысяч лайков человеку, которому смешно из-за геноцида"

"Возможно, перед тем как создавать шутки, стоит расширять кругозор и думать, что эта трагедия болит у миллионов людей? Это аналогично, если бы сожгли твой дом и семью, а кто-то со стороны говорил, что хорошо горит. Ху*вая шутка"

"Про Изюм п*здец смешно... Полтысячи замученных и убитых мирных жителей - повод поржать над названием города"

"Будет смешно, когда ты встретишь украинцев после такой шутки"

"Бесчеловечно и мерзко. Вернется все к тебе бумерангом"

Реакция Данилы Поперечного на хейт

Стоит отметить, что после скандала в сети Поперечный сразу же записал видео, в котором объяснил свою шутку. Он сказал, что СМИ вырезали начало и конец его шутки и получилось так, будто он смеется над тем, что случилось в Изюме.

"Мне начали присылать заголовки о том, что я якобы иронизировал над происходящими событиями в Изюме. Повторю на всякий случай, всем известно, кто я такой, чем я занимаюсь, какая у меня позиция относительно войны... Относительно разгона про Изюм. Шутка заключалась не в том, что происходит в городах, а в том, как они называются. Поэтому в начале этого блока я сказал: "Как клево звучит Сан-Франциско, Джексонвиль, и какие названия в постсоветском пространстве", - сказал Поперечный.

Он добавил, что просто пытался разрядить обстановку и повеселить людей, которые в шоке от того, что сейчас происходит.

"Потому что я сам таковым являюсь. Если вы посчитали, что эта шутка чересчур и вы на меня за это злитесь – ваше право", – добавил комик.

Напомним, ранее Поперечному на концерте выключали микрофон, когда речь заходила о России.

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