Большую часть его монолога зрители не смогли услышать.

Российский комик Данила Поперечный в начале полномасштабного российского вторжения выехал из страны-агрессора. На днях он дал концерт в Ташкенте, где пытался шутить об РФ, но ему это не удалось. А все потому, что каждый раз ему выключали микрофон, когда он пытался это сделать.

На своей странице в Instagram Поперечный сказал, что это было сделано по указке правоохранительных органов для того, чтобы он не ляпнул лишнего о России.

"Из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире. Буквально каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки, мне просто вырубали микрофон на сцене прямо во время выступления. Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово "Россия", – пожаловался комик.

Видео дня

Также он пошутил, что на концерте в Ташкенте почувствовал себя как дома. Вероятно, он имел ввиду то, что в России опасно выражать свою точку зрения, так как можно загреметь за решетку.

Позиция Данилы Поперечного по войне

В феврале 2022 года Поперечный выступил против вторжения России в Украину. Видео, в котором он осуждает российское вторжение, Роскомнадзор внёс в список запрещённых материалов.

14 января 2023 года блогер сообщил о своём переезде в Лос-Анджелес из-за продолжающейся войны России против Украины. Однако он заверил, что планирует еще вернуться на родину, так как там остались его родственники.

Напомним, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко.

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