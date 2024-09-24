Она выдала бред об украинской артистке.

Российская певица Надежда Бабкина, которая всячески поддерживает преступный режим Кремля, выдала бред о Софии Ротару, которая с начала полномасштабного вторжения не покидала Украину.

В интервью пропагандистам она заявила, что Ротару в начале большой войны попросила ее не писать ей. Однако, как считает путинистка, Софии Михайловне пришлось разорвать связь с российскими подругами, потому что украинцы ее якобы запугали.

"После того, как началась эта "специальная военная операция", Соня мне чётко сказала: "Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего. Я тебя прошу". Хотя до сих пор мы с ней все равно поздравляли друг друга с днем рождения. Ее можно понять. Она там живет, у нее там семья", – выдала Бабкина.

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Также она заявила, что, скорее всего, Ротару прервала связь с россиянами временно.

"Здесь, понимаешь в чем дело, наверняка советников очень много. Можно было договориться и пойти на какие-то общие решения. А вот когда человека пугают... Я думаю, его понять можно", – заявила Бабкина, которая является прихвостнем Кремля.

Напомним, внучка Софии Ротару поехала в отпуск и показала фото с отдыха с мамой.

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