23-летняя модель раскрыла страну, которую выбрала для отпуска.

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару - 23-летняя модель Соня Евдокименко - поехала в отпуск. Девушка поделилась кадрами с отдыха.

В своем Instagram манекенщица опубликовала редкую фотографию, на которой показалась в компании своей мамы - стилистки Светланы Евдокименко. Невестка и внучка Ротару решили отдохнуть в Италии. Они сделали несколько снимков на фоне пейзажей этой страны. Фото с родным человеком Соня решила не подписывать.

Как известно, София живет в США. Она состоит в отношениях с наследником одной из самых богатых американских семей Максимом Лернером. А относительно Светланы ходили слухи, что после выезда ее мужа Руслана из Украины, они живут в Италии. Кстати, о самой Софии Михайловне ранее стало известно, что она приобрела виллу в Сардинии, Италии. Поэтому, можно предположить, что семья решила навестить артистку.

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На кадрах София позировала в изысканном льняном черном платье. Оно было украшено поясом с многоуровневой вышивкой. Модница дополнила свой образ коричневой сумкой и сандалиями такого же цвета. Стоит указать, что у Евдокименко есть собственный бренд одежды. А ее мама предстала в голубой рубашке. Она также выбрала для себя серебряную подвеску и серьги.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения София Михайловна активно гастролировала по России. После 24 февраля 2022 года она прекратила концертную деятельность и исчезла из инфопространства. Ротару не высказывается о войне в Украине. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру.

Напомним, ранее София Ротару поздравила сына с особым праздником и показала их архивное фото. Певица также не забыла и о Дне Независимости Украины и поздравила граждан.

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