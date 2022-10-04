Полномасштабная война внесла существенные корректировки в планы всех людей. Какое решение приняли артисты - отправлять своих детей на учебу за границу или оставить в Украине?

Недавно начался учебный год. Для многих он стартовал не так, как хотелось бы. Некоторые сейчас учатся удаленно, некоторые отправились на учебу за границу. Рассказываем, где сейчас учатся дети известных украинцев.

Тоня Матвиенко

Шестилетняя дочь Тони и Арсена Мирзояна пошла в школу в Великобритании. Там, убеждена мама, девочке будет безопаснее на данный момент.

Как призналась певица, они готовили малышку к тому, что она пойдет в школу за границей.

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"Мы ее готовили к этому: цифры и буквы знает, писать, читать и считать умеет, английский в садике изучала. Если с арифметикой сейчас у нее нет проблем, то ее знаний английского мало, чтобы изучать другие предметы. Но в нашем классе учительница из Польши, поэтому Нине она может что-то объяснить на украинском", - добавила Матвиенко.

Оля Полякова

Обе дочери украинской певицы сейчас учатся за границей. Младшая дочь Алиса пошла в школу в Лондоне. Хотя самой девочке данная идея очень не понравилась. Как призналась Оля, та даже умоляла ее не отправлять за границу.

"Это школа boarding, обучение вместе с проживанием. Это было очень трудное решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя, мамина доця. И она даже еще спит со мной вместе. Дочка сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне надо работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", - сказала Полякова в программе ЖВЛ.

Старшая дочь Поляковой Маша поступила в музыкальный вуз в Лондоне - BMus. Мария теперь живет в общежитии отдельно от своей сестры и мамы.

В своем блоге Оля ранее показывала, как выглядят новые апартаменты ее дочери. Как призналась Полякова-старшая, она просто не могла поверить, что теперь ее Маша будет жить отдельно.

Александр Педан

Шоумен признался, что его дочь Лера самостоятельно решила поступать в вуз в Украине, и он не оказывал на нее давления.

"Можете поздравить нас с Леруской, потому что дочь стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове, специальность "Социология". Горжусь своей Лерой, которая, во-первых, этот период прошла сама, а во-вторых, выбрала университет именно в Украине, потому что для нас сейчас приоритетно учиться здесь. В нашей стране лучшее образование, и важно, чтобы украинские дети его получили и потом работали, восстанавливали и строили лучшую Неньку", - похвастался экс-ведущий шоу "Подъем" Александр Педан.

Лия Меладзе

Младшая дочь Константина Меладзе Лия, которая приняла участие в новом сезоне шоу "Голос країни" уехала учиться в Америку. Подробностей девочка не раскрывала, только уточнила, что будет обучаться на специальность, связанную с музыкой.

"Где родился, там и сгодился. Будем делать невероятно красивую музыку все вместе и продвигать индустрию, потому что наши голоса должны быть услышаны и наши способности должны быть увидены", - написала у себя в Instagram-блоге Лия Меладзе.

Лидия Таран

Телеведущая ТСН отдала свою дочь Василису в школе во Франции. Образование девочка получает в небольшом городке Нанси в колледже. Сама же телезвезда сейчас живет на две страны, переодически посещая Киев.

"У нее (дочери Лиды, - ред) есть начальный уровень французского. На самом деле она ничего не понимает. Но вся страна живет в таком шоке, что учебный шок – это не самый большой шок в ее жизни. Справится", - призналась как-то Таран.

Напомним, названы звезды, которые совершили каминг-аут в 2022 году.

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