Эти знаменитости не побоялись открыто рассказать о любви к представителям своего пола.

Рассказываем, какие украинские и мировые знаменитости в 2022 году набрались смелости, чтобы признаться миру в своей ориентации.

Андрей Хветкевич

Экс-участник проекта "Холостячка", который боролся за сердце Златы Огневич, шокировал признанием. Месяц назад он рассказал, что ему нравятся мужчины. На этом шокирующие новости со стороны Хветкевича не закончились - он также познакомил публику со своим возлюбленным Фелипе.

Незадолго после каминг-аута Андрей Хветкевич сделал предложение Фелипе. Публика разделилась на два лагеря: кто-то поддержал Андрея, а кто-то осудил его за лицемерие в проекте "Холостячка".

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Также Хветкевич признался, что заявление о нетрадиционной ориентации порядком удивило его маму, однако она сказала, что любит его любым.

Александр Пискунов

Украинский актер, который прославился благодаря сериалам "Казаки - абсолютно лживая история", "Ангелы" и "И будут люди" летом 2022 года сделал у себя в Instagram пост со словами:

"Я гей. И это очень больно... Но я не хочу никого искать".

Поклонники поблагодарили его за смелый поступок и высказали свои слова поддержки.

Примечательно, что Пискунов не афишировал свою личную жизнь на протяжении всех актерских лет.

Люк Бэйнс

32-летний австралийский актёр, который прославился благодаря роли серийного убийцы в финальном фильме Уэса Крэйвена "Девушка на фотографиях", в этом году совершил каминг-аут. В своем блоге Бэйнс признался, что на протяжении всей своей жизни дважды был влюблен: первый раз в женщину, второй - в мужчину.

Игорь Беневенуто

Бразильский рефери стал первым арбитром ФИФА, который откровенно рассказал свою историю. Беневенуто признался, что пошел в эту профессию именно для того, чтобы скрыть свою ориентацию.

"Деятельность арбитра дает мне необходимую силу. Выбрал ли я ее, чтобы скрыть свою ориентацию? Да. Но все значительно глобальнее. Речь идет о фигуре, силе, мужестве. В мире футбола много гомосексуалистов. Есть арбитры, игроки, тренеры, женатые, с детьми, в разводе, с двойной жизнью. Есть все. Мы существуем и заслуживаем право говорить об этом и нормально жить", – сказал Беневенуто для Globo.com.

Напомним, Андрея Данилко часто подозревали в нетрадиционной ориентации. Правда это или выдумка - читайте здесь.

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