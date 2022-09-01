Игорь Кондратюк и Андрей Бедняков показали, как выглядели в школе, а Григорий Решетник и Юлия Санина повели сыновей на учебу.

1 сентября в Украине - День знаний. Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, родители все же пытаются дать своим детям возможность получить образование. Кто-то - в Украине, очно или дистанционно, кто-то - за границей. Как 1 сентября встретили украинские звезды и их дети - читайте в материале УНИАН.

Кристина и Григорий Решетник

В многодетной семье ведущего шоу "Холостяк" в этом году два школьника. Как рассказала Кристина Решетник, возможности пойти в школу они всей семьей ждали с 24 февраля.

"Наши дети ждали этого момента еще с 24 февраля. Они постоянно спрашивали, когда война закончится, и они смогут встретиться с друзьями. Война еще не кончилась, к сожалению. Но учиться детям просто жизненно необходимо! Очень надеюсь, что будет тихо, спокойно и познавательно! Вперед к знаниям", - высказалась женщина.

Відео дня:

"Поздравляю всех детей и родителей с началом нового учебного года. В эти непростые для страны времена мы должны делать все возможное, чтобы дети получали образование и развивались. Это очень важно. Потому что маленькие украинцы и украиночки - самые талантливые дети в мире", - добавил ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник.

Кристина Соловий

Украинская исполнительница поразила своими фотографиями. Она показала, что влезла в свою школьную форму!

"Кто влезает в свою школьную форму, тому надо еще многому научиться!)", - подписала снимки с цветами звезда.

Александр Педан

Шоумен и телеведущий опубликовал короткое смешное видео, в котором показал свою дочь Леру, когда она только шла в школу. Сегодня девушка - студентка.

"Даже не верится, но в этом году Лера в школу уже не идет. Можете поздравить нас с Леруской, потому что вчера дочь стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове, специальность "Социология". Горжусь своей Лерой, которая, во-первых, этот период прошла сама, а во-вторых, выбрала университет именно в Украине, потому что для нас сейчас приоритетно учиться здесь. В нашей стране лучшее образование, и важно, чтобы украинские дети его получили и потом работали, восстанавливали и строили лучшую Неньку", - похвастался Педан.

Юлия Санина

Фронтвумен группы "The Hardkiss" показала смешное фото с сине-желтыми орхидеями и своим сыном.

"С началом этого учебного года связано множество переживаний. Знаю, на себе почувствовала. Столько чужих мнений, столько разных вариантов. Итак, какой бы выбор вы ни сделали, пусть для вашего ребенка он будет лучшим! Мы с Даником желаем всем детям безопасного обучения, пусть оно будет в радость несмотря ни на что. Радость у Дани зашкаливает на фото, потому что слушает в наушниках Papa Roach", - написала Юля.

Игорь Кондратюк

Телеведущий, судья талант-шоу и продюсер поразил подписчиков своим школьным фото. Черно-белым снимком он поделился в Instagram-блоге, подчеркнув важность учебы.

"С Днем знаний, друзья! Учение – свет, необученных – тьма! Научитесь получать удовольствие от обучения", - посоветовал Кондратюк.

Андрей Бедняков

Телеведущий, ставший популярным благодаря тревел-шоу "Орел и решка", показал, как выглядел в 2004 году. Он опубликовал фото со своего школьного альбома.

Напомним, музыкант Коля Серга записал обращение к украинском школьникам прямо на боевых позициях.

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