Маша в этом году поступила в одно из самых престижных музыкальных учебных заведений мира. Теперь она будет жить одна. Оля показала шикарные условия.

Украинская певица Оля Полякова показала, в каких условиях будет жить ее дочь Маша в Великобритании. Как известно, Мария в этом году окончила школу и поступила в один из самых престижных музыкальных вузов в Лондоне - BMus. Звездные родители решили, что их дочь будет жить в общежитии.

У себя в Instagram-блоге Оля показала, как именно выглядит комната Марии. Певица шокировала тем, что это общежитие в Лондоне очень похоже на квартиру: чистая уютная комнатка с современной мебелью, пространством для обучения и подготовки к парам. Также есть просторная кухня, она предусмотрена на шесть комнат. Там у Марии Поляковой будет свой шкафчик с посудой и продуктами.

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Также в кадр попали контейнеры, для раздельного сбора мусора. Из окна открывается вид на проспект.

"Вот такая кухня у них, все чистенько, красивенько", — рассказала Полякова на видео.

Исполнительница добавила, что в этом общежитии есть все для комфортной жизни студентов: электроплита, духовка, микроволновка, утюг, чайник, холодильник. Оля добавила, что до сих пор не верит в то, что ее дочь будет жить отдельно.

Напомним, недавно Полякова прокомментировала отказ дочери учиться в Англии.

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