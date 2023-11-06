Российские оккупанты продолжают жестко атаковать украинские территории. Недавно они попали ракетами в 128 отдельную штурмовую Закарпатскую бригаду.
Украинские звезды не прошли мимо этого "черного дня", эмоционально отреагировав на ужасное событие в соцсетях. Они выражают соболезнования семьям пострадавших и призывают всячески помогать военным, которые держат щит над Украиной.
Катя Осадчая
Журналистка и телеведущая Катя Осадчая не впервые публично высказывает свои мысли относительно захватнических действий российских оккупантов на своих страницах в соцсети.
"Вечная память героям. Болит еще за то, что кто – то привел", - написала знаменитость на этот раз.
Джамала
Джамала с начала войны в Украине активно выступает с благотворительными концертами как на родине, так и за ее пределами. Средства артистка передает украинским военным и людям, пострадавшим от захватчиков.
"Сердце разрывается от новостей. Мои соболезнования семьям погибших. Вечная слава героям", - написала исполнительница.
Onuka
Украинская певица имела запланированный концерт в Ужгороде, но отменила это событие из-за трехдневного траура в Закарпатской области. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Андрей Бедняков
Шоумен Андрей Бедняков неоднократно подчеркивал, что ответственность за развязанную войну в Украине должны нести все граждане России.
Телеведущий написал: "Соболезнования семьям погибших и всему Закарпатскому региону. Знаю, что это за бригада. Сильные воины".
Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин всегда занимала проукраинскую позицию и с началом войны также присоединилась к волонтерской деятельности, как и многие другие украинские звезды.
"Теряем лучших. Внутри холодно и болит", - написала певица.
Другие звезды также реагируют на беду и не сдерживают эмоций.
Напомним, что в результате ракетного удара по месту награждения воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады погибло 28 военных.