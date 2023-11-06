Знаменитости на своих Instagram-страницах выражают искренние соболезнования семьям пострадавших.

Российские оккупанты продолжают жестко атаковать украинские территории. Недавно они попали ракетами в 128 отдельную штурмовую Закарпатскую бригаду.

Украинские звезды не прошли мимо этого "черного дня", эмоционально отреагировав на ужасное событие в соцсетях. Они выражают соболезнования семьям пострадавших и призывают всячески помогать военным, которые держат щит над Украиной.

Катя Осадчая

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Журналистка и телеведущая Катя Осадчая не впервые публично высказывает свои мысли относительно захватнических действий российских оккупантов на своих страницах в соцсети.

"Вечная память героям. Болит еще за то, что кто – то привел", - написала знаменитость на этот раз.

Джамала

Джамала с начала войны в Украине активно выступает с благотворительными концертами как на родине, так и за ее пределами. Средства артистка передает украинским военным и людям, пострадавшим от захватчиков.

"Сердце разрывается от новостей. Мои соболезнования семьям погибших. Вечная слава героям", - написала исполнительница.

Onuka

Украинская певица имела запланированный концерт в Ужгороде, но отменила это событие из-за трехдневного траура в Закарпатской области. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Андрей Бедняков

Шоумен Андрей Бедняков неоднократно подчеркивал, что ответственность за развязанную войну в Украине должны нести все граждане России.

Телеведущий написал: "Соболезнования семьям погибших и всему Закарпатскому региону. Знаю, что это за бригада. Сильные воины".

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин всегда занимала проукраинскую позицию и с началом войны также присоединилась к волонтерской деятельности, как и многие другие украинские звезды.

"Теряем лучших. Внутри холодно и болит", - написала певица.

Другие звезды также реагируют на беду и не сдерживают эмоций.

Напомним, что в результате ракетного удара по месту награждения воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады погибло 28 военных.

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