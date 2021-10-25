До этой трагедии уже было два случая, когда оружие оказалось заряженным.

Недавно на съемках фильма "Ржавчина" в США произошло трагическое событие. Актер Алек Болдуин застрелил из револьвера оператора из Украины Галину Хатчинс.

СМИ выяснили, что специалист по оружию Анна Гутьеррес-Рид, которая проверяла револьвер, недостаточно опытная для этого. Поэтому инцидент мог произойти по ее вине.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что ранее уже было два случая, когда во время съемочного процесса оружие оказалось заряженным.

"Она немного небрежно обращались с оружием, иногда размахивая им. Несколько раз она заряжала холостые и делала это способом, который мы считали опасным", - говорит источник издания.

Также источник рассказал, что члены съемочной группы уже неоднократно жаловались на 24-летнюю оружейницу. А несколько работников и вовсе покинула съемочную площадку еще до того, как произошел смертельный инцидент.

Читайте такжеДженнифер Энистон прокомментировала смерть своего коллеги по сериалу "Друзья""В первый раз, когда пистолет выстрелил без предупреждения, весь это отдел нужно было немедленно заменить. Очевидно, производство передумало и решило бросить кости и заплатить самую высокую цену", - добавил собеседник издания.

Напомним, во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Также и сам Алек Болдуин отреагировал на происшествие. По его словам, его сердце разбито.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил случайно застреливший женщину актер.

Кроме того, СМИ назвали виновного в смерти украинки на съемках фильма в США. И им оказался не Алек Болдуин.

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Автор: Диана Могилевич