В день трагедии на съемочной площадке творился хаос и был заменен реквизитор.

В день, когда на съемочной площадке фильма "Раст" в США погибла украинка Галина Хатчинс, за реквизит отвечал работник, вышедший на замену вместо постоянного реквизитора.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным журналистов, к трагедии привела целая череда событий, которая привела к хаосу на съемках с Алеком Болдуином.

В день фатального инцидента, 21 октября, порядка шести членов съемочной группы объявили забастовку из-за условий труда - переработок и проблем с зарплатой. Они собирались покинуть площадку и вместо них вызвали сменщиков.

Одним из тех, кто покинул съемки перед гибелью украинки был реквизитор. Вместо него к работе приступил другой человек, имя которого не раскрывается.

Читайте такжеТрагедия на съемках с Алеком Болдуином: раскрыта реакция актеров и съемочной группыИменно его винила в произошедшем неназванная помощник режиссера по сценарию, которая заявила об этом спасателям по номеру 911.

"Этот ублюдок кричал на меня за обедом из-за замен.Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за произошедшее", - говорила женщина.

Стрельба случилась примерно через шесть часов после замены части съемочной группы.

Источники утверждают, что Галина Хатчинс выступала за более безопасные условия труда, а в своем Instagram она выразила солидарность с протестующими коллегами по съемкам.

Напомним, что трагедия случилась 21 октября на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Кроме Хатчинс также пострадал режиссер Джоэл Соуза - мужчина был госпитализирован, но выжил. Ранее УНИАН сообщал, что известно о погибшей украинке.

Автор: Станислав Кожемякин