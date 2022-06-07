Загородными домами они еще не обзавелись.

Не все украинские знаменитости обзавелись роскошными загородными домами. Кто-то из них продолжает жить в обычных квартирах, а некоторые даже арендуют жилье.

Злата Огневич

Злата Огневич неохотно пускает к себе домой журналистов. Поэтому как выглядит ее квартира мало кто знает. Известно лишь то, что Злата живет на Печерске в элитном жилом комплексе. Впрочем, у Златы была возможность вскоре переехать в загородный дом, который для них хотел построить участник "Холостячки" Макс Тарапата, но певица выбрала другого.

Слава Каминская

Слава Каминская часто публикует фото из своей квартиры в социальных сетях. Известно, что там она живет со своими детками от Эдгара Каминского. В квартире есть огромный балкон, скорее даже терраса, на которой расположен небольшой бассейн.

Леся Никитюк

Леся Никитюк купила квартиру в одном из элитных ЖК Киева. Судя по фотографиям звезды в соцсетях, квартира оформлена в светлых оттенках. Поклонники неоднократно отмечали, что в квартире все подобрано со вкусом и, вероятно, Леся потратила очень много денег на ремонт.

Ольга Сумская

Ольга Сумская и Виталий Борисюк также как-то показывали свою квартиру. Там очень светлый интерьер, панорамные окна, дорогая мебель и много зеркал. А самое любимое место Ольги, наверное, дамский столик, за которым она ежедневно наводит красоту.

Анна Тринчер

Известно, что Анна Тринчер арендует жилье со своим женихом Александром Волошиным. Впрочем, недавно блогерша поделилась грустной новостью. Она сообщила, что владелец арендованной квартиры выгнал их и не отдал 4 тысячи долларов.

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