Кошевой и Зеленский периодически списываются в мессенджерах.

Украинский актер Евгений Кошевой в программе "Слава+" рассказал, как часто общается со своим лучшим другом, президентом Владимиром Зеленским во время войны в Украине.

По словам Кошевого, на улице к нему подходят люди и просят передать Зеленскому добрые пожелания и слова поддержки в него и в нашу победу.

Кроме того, Евгений рассказал, что поклонники иногда передают ему информацию о расположении российских войск, а он, в свою очередь, скидывает ее Зеленскому.

"Мы пару раз опрокидывали ему информацию очень важную. Когда люди из определенных точек обстреливали, они говорили: у нас здесь орков куча, там куча орков. Мы все это передавали и я надеюсь, что это помогло и эти колонны были успешно развалены", - добавил актер.

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