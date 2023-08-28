Артист заявил, что мужчинам не стоит запрещать выезжать за границу.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка дал большое интервью, в котором озвучил свое мнение относительно запрета выезда мужчинам за границу во время полномасштабного вторжения.

На YouTube-канале "Пряма Червона" он сказал, что в Украине не такая тотальная война, что сто процентов мужчин должны оставаться в стране.

"У нас война тяжелая, но не такая тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет сбежать и он не мотивирован, то какой из него вояка будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику бабки платил, а пусть сделает донат и уезжает. Политика запрета никогда не работала", – высказался Скрипка.

Также Скрипка не согласен и с предложением главы МВД Вадима Денисенко о том, чтобы закрыть границы для мужчин еще на три года после окончания большой войны, чтобы украинская нация не исчезала.

Артист говорит, что кто хочет уехать за границу - пусть едет. А остальных нужно поощрять остаться.

"Напротив, нужно давать работу, поощрять. Кто хочет уехать - пусть. А кто остался - давать им возможность работать. После каждой войны общество процветает. Идет обновление, мотивация все отстроить", - добавил артист.

Стоит отметить, что украинцы не оценили такие высказывания Скрипки. Вот что они написали в комментариях:

"При всем уважении, но господин Скрипка большую часть времени тоже проводит за границей"

"На мой взгляд, Олег "немного сильно" отдален от текущих украинских реалий. А также не до конца искренний в своих словах"

"Скрипка выступал на концерте, сбор от которого идет в поддержку узких певунов"

"Скрипке лучше просто заниматься музыкой. Это его. Все остальное – смешно"

Напомним, ранее Олег Скрипка оскандалился выступлением с музыкантами-беженцами из России.

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