Андрей Задворный не может справиться с хейтом в соцсетях.

В пятницу состоялся финал шоу "Холостячка", где главная героиня Злата Огневич приняла предложение руки и сердца от бизнесмена Андрея Задворного.

Вот только поклонники певицы надеялись, что она выберет Дмитрия Шевченко, с которым на проекте у нее была особая история. Но случилось так, как случилось. Сразу после финала недовольные зрители начали хейтить и саму Злату, и Андрея.

"Диму просто размазали по стенке", "Да, это правда, ваши потайные двери души этот проект обнажил, и за этой дверью мы увидели низость и бесчеловечность, самоутверждение за счёт чувств других людей", "К сожалению, после ужасного финала колбасит уже второй день", "Вся страна в шоке от того, как вы себя вели и кого выбрали", - пишут пользователи сети.

Читайте также"Холостячка 2": астролог назвала лучшего претендента для ЗлатыУже второй день поклонники не находят себе места и задаются одним вопросом, как Злата могла выбрать Андрея, в отношениях с которым зрители почувствовали холод. Не выдержав нападок, сначала Огневич ответила недоброжелателям, а затем Задворный.

"Я читаю все ваши сообщения, многим отвечаю, поверьте, что вы делаете – это нереально ценно для меня, вы даже не представляете на сколько, вот сейчас я пишу и у меня наворачиваются слезы. Вы сильны, и в самом деле, вы очень классные", – написал Андрей в своем инста-блоге.

Также он добавил, что есть те люди, которые вошли в его дом, не сняв грязной обуви, заглянули в его душу и перед выходом решили туда плюнуть.

"Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность", - добавил Задворный и закрыл свою страничку в Instagram.

Напомним, Злату Огневич "разнесли" за выбор в финале "Холостячки".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич