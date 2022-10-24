Семья Григория Решетника родом из Николаева. Война застала их именно там, но ведущий настоял на эвакуации.

Родной город телеведущего Григория Решетника - Николаев. Сейчас это едва ли не самое частообстреливаемое оккупантами место. Семья Решетников в интервью программе ЖВЛ рассказала о том, какие новости оттуда им известны и как вывозили родителей Гриши.

Так, пара с грустью рассказала о том, что многие знаковые для них места не уцелели. Например, оккупанты разбомбили университет, где когда-то учился Григорий.

"Разрушили ДК, где мы когда-то на сцене выступали. Эти кадры… Ночами не спишь из-за них", - сказал телеведущий.

Также он поделился, что ему удалось вывезти оттуда своих родителей. Хотя сначала папа и мама Гриши не хотели покидать дома.

"Родители несколько недель были в Николаеве. Папа не хотел ехать, а у мамы начинались уже нервные срывы. Я вел сначала дискуссии с отцом, но когда прилетело на остановку в нескольких сотнях метров от дома родителей, я просто сказал, что нужно срочно эвакуироваться. Пока договаривался об этом, еще одну жизнь прожил. Аж мурашки по телу", - вспоминает Решетник.

Сейчас родители и Григория, и Кристины живут в Ивано-Франковске. Сам ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" тоже был в этом городе после полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что ему можно выехать за границу как многодетному отцу, семья приняла решение оставаться в родной стране и поддерживать ее в такое непростое время. Недавно они вернулись домой в Киев.

Напомним, "Холостяк" высмеял перенос шоу и показал забавные фото с ведущим Решетником.

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