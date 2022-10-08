На забавных фотографиях и ведущий шоу, и главный герой предстали поседевшими.

Пока зрители с нетерпением ждут выхода 12 сезона шоу "Холостяк", главный герой проекта Алекс Топольский решил подогреть ожидания премьеры, показав смешную пародию на кадры из реалити с ведущим Григорием Решетником.

Забавными снимками новый "холостяк" поделился на своей странице в Instagram.

"Это не мы состарились, это энтузиазм и нетерпение по ожиданию "Холостяка" нашли выход самореализоваться. Надеюсь, вы держитесь. Скоро... скоро... очень скоро", - написал Алекс. Видео дня

Почему во второй раз перенесли премьеру шоу "Холостяк-12": объяснение создателей проекта

После перенесенной с весны премьеры "Холостяка" она должна была состояться в пятницу, 30 сентября. Но в тот же день пресс-служба канала СТБ, на котором выходит шоу, заявила, что первый выпуск реалити переносится "по производственным причинам".

"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Все будет Украина", - говорится в сообщении телеканала в Instagram.

Ведущий Григорий Решетник заверил, что премьера шоу состоится в октябре, однако конкретной даты не назвал.

Почему впервые перенесли украинское шоу "Холостяк"?

12-й сезон романтического реалити должен был стартовать еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину премьера была сначала перенесена на неопределенный срок.

Кто стал главным героем шоу "Холостяк" в 2022 году?

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывал Алекс.

Как выглядит новый "холостяк" Алекс Топольский?

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