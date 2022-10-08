"Холостяк" Алекс Топольский показал, как он "постарел" на съемках шоу / фото instagram.com/alexander_topolsky

Пока зрители с нетерпением ждут выхода 12 сезона шоу "Холостяк", главный герой проекта Алекс Топольский решил подогреть ожидания премьеры, показав смешную пародию на кадры из реалити с ведущим Григорием Решетником.

Забавными снимками новый "холостяк" поделился на своей странице в Instagram.

"Это не мы состарились, это энтузиазм и нетерпение по ожиданию "Холостяка" нашли выход самореализоваться. Надеюсь, вы держитесь. Скоро... скоро... очень скоро", - написал Алекс.

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"Холостяк" показал забавные фото с Решетником / фото instagram.com/alexander_topolsky
"Холостяк" показал забавные фото с Решетником / фото instagram.com/alexander_topolsky

Почему во второй раз перенесли премьеру шоу "Холостяк-12": объяснение создателей проекта

После перенесенной с весны премьеры "Холостяка" она должна была состояться в пятницу, 30 сентября. Но в тот же день пресс-служба канала СТБ, на котором выходит шоу, заявила, что первый выпуск реалити переносится "по производственным причинам".

"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Все будет Украина", - говорится в сообщении телеканала в Instagram.

Ведущий Григорий Решетник заверил, что премьера шоу состоится в октябре, однако конкретной даты не назвал.

Почему впервые перенесли украинское шоу "Холостяк"?

12-й сезон романтического реалити должен был стартовать еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину премьера была сначала перенесена на неопределенный срок.

Кто стал главным героем шоу "Холостяк" в 2022 году?

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывал Алекс.

Как выглядит новый "холостяк" Алекс Топольский?

Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021

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