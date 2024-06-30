Она откровенно пообщалась с подписчиками.

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая с начала войны живет в Объединенных Арабских Эмиратах, ответила, планирует ли возвращаться в Украину.

В частности, женщина отметила, что очень скучает по дому и хочет приехать снова на родину. Однако пока конкретных дат сказать не может.

"Конечно. Собираюсь. Я не могу жить без дома. Со временем это ощущение еще более убедительное, но ответа относительно сроков, к сожалению, у меня нет", - ответила Фролова в Instagram и показала фото с маленьким сыном накануне полномасштабного вторжения.

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Она также добавила, что сейчас всем украинцам трудно. Поэтому каждый должен самостоятельно принимать решение относительно своего будущего.

"Все украинцы живут с большой черной пустотой внутри. У каждого своя боль, и беда, и бессмысленно сравнивать эту боль между теми, кто уехал и остался, или вернулся. Трагические испытания выпали на всех", - отметила телеведущая.

Что известно о Василисе Фроловой

Василиса родилась в Харькове. Она работала ведущей на многих украинских телеканалах и на радио.

В 43 года женщина родила первенца Родиона от продюсера Дмитрия Котеленца. Сейчас вместе со своей семьей Фролова живет в Дубае.

Напомним, ранее фитнес-тренер Анита Луценко ответила, вернется ли из Великобритании в Украину.

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